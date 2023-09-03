Эксперты назвали главную опасность грейпфрутового сока для организма

Сегодня, 15:30
Издание Planet Today опубликовало результаты исследования о грейпфрутовом соке. Оказалось, что фуранокумарины, которыми богат грейпфрут, способны оказывать влияние на усвоение некоторых лекарств в организме.
Ученые сделали вывод, что сок способствует более интенсивному попаданию препаратов в кровь, а превышение допустимых доз лекарственных средств может вызвать больше побочных реакций, включая даже и летальный исход.
В то же время для некоторых лекарств грейпфрутовый сок может иметь совершенно обратный эффект, а именно — снижать эффективность медицинских препаратов. Ученые рекомендуют при приеме лекарств проконсультироваться с лечащим врачом и уточнить, можно ли вместе с ними употреблять грейпфрут.
Ранее нутрициолог объяснила, чем полезен грейпфрут на диете.
Теперь у нас есть сообщество «Вконтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!