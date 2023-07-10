Эксперты назвали масла, которые могут привести к ожирению

Профессор, кардиолог Нана Погосова рассказала, что неумеренное потребление растительного масла может привести к ожирению и атеросклерозу. Об этом 10 июля сообщили на сайте издания KP.RU. По словам врача, растительные масла не менее калорийны, чем сливочное. Чтобы избежать появления лишних килограммов, здоровым людям достаточно увеличить физическую активность. Также поможет соблюдение жесткой антихолестериновой диеты, но при серьезных заболеваниях для очищения сосудов необходимы специальные препараты, назначаемые врачом.

Диетолог, член Российской ассоциации эндокринологов Артем Тужиков рассказал СЭ, что много жиров в рационе не нужно. «Женщинам будет достаточно 0,8-1,2 г/кг веса, а мужчинам и того меньше — 0,5-1 кг/кг. Получить их можно, например, из авокадо, орехов, сливочного и растительных масел. Главное, помнить об умеренности и сбалансированности рациона», — заключил эксперт.

Ранее, 31 марта, мы рассказывали о пользе масла гхи.