Эксперты назвали продукты, снижающие холестерин

23 июля на портале MedikForum врач-кардиолог Олег Варфоломеев рассказал о продуктах, снижающих холестерин. К ним относятся цельные зерна (овес, ячмень, коричневый рис) и цельнозерновой хлеб, жирная холодноводная рыба (лосось, скумбрия, сардины, форель), орехи, бобовые (фасоль, чечевица), фрукты (яблоки, апельсины, виноград, клубника, черника), овощи (брокколи, морковь, шпинат, капуста, брюссельская капуста) и темный шоколад. «Темный шоколад с высоким содержанием какао (от 70%) может содержать антиоксиданты и флавоноиды, которые могут оказать положительное влияние на здоровье сердца», — пояснил специалист.

Диетолог-консультант АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал СЭ, что понизить холестерин за счет высокого содержания мононенасыщенных жиров, а также растительных фитостеролов с высоким содержанием растительные стеролов (фитостеролов) помогают и растительные масла. Это могут быть оливковое, подсолнечное высокоолеиновое, рапсовое, соевое и другие растительные масла.

Фитостеролы представляют собой жирорастворимые соединения, содержащиеся в растительных маслах, некоторых овощах и орехах. По структуре они схожи с холестерином, который содержится в животных жирах (в мясе и молочных продуктах). «При употреблении в пищу растительные стеролы конкурируют с холестерином за всасывание в кровоток и снижают всасывание холестерина», — пояснил эксперт.

Ранее, 9 августа 2022 года, мы рассказывали, о чем говорит повышенный холестерин и что с этим делать.