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Сегодня, 13:20

Эксперты объяснили, как избежать заражения сальмонеллезом

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Галина Хусаинова
Эксперт системного оздоровления, провизор
Утки домашние.
Фото Freepik/freepik
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Начальник отдела по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Подмосковью Надежда Раева 9 июля рассказала изданию «Газета.Ru», чем опасно мясо водоплавающих птиц. «Если у курицы можно заметить вялость при сальмонеллезе, то у гусей и уток очень трудно заподозрить инфекцию. Дело в том, что у водоплавающих птиц сальмонеллез часто не проявляется никакими симптомами», — пояснила специалист. Сальмонеллез — кишечная инфекция, проявляющаяся у людей повышенной температурой, расстройством кишечника и кровью в стуле. Для детей заражение может обернуться смертельным исходом. Снизить риск сальмонеллеза Надежда Раева порекомендовала длительной варкой яиц: «Сальмонелла содержится как на скорлупе, так и внутри яйца. Патоген погибает при варке при температуре 85°С в течение трех минут. Чтобы полностью обезопасить себя, куриные яйца следует варить восемь-десять минут, а утиные и гусиные — еще дольше», — подчеркнула она.

Провизор и специалист по здоровому образу жизни Галина Хусаинова рассказала «СЭ», что при выборе яиц обязательно нужно открывать упаковку и проверять, чтобы внутри не было перьев или помета, с которым также передается сальмонеллез. Перед приготовлением яица нужно хорошо помыть их с щеткой. «Выбирайте максимально свежие яйца — чем дольше хранится продукт, тем больше теряется его антибактериальная защита (в частности, лизоцим). Яйца, которые пролежали на полке магазина более трех недель, брать точно не стоит», — заключила эксперт.

Ранее, 13 мая, мы рассказывали, что будет, если есть яйца каждый день.

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