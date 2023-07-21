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Сегодня, 22:00

Эксперты объяснили, как нужно питаться летом, чтобы забыть об усталости

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант
Пикник.
Фото Freepik/pvproductions
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20 июля доктор традиционной китайской медицины Института вертеброневрологии и мануальной медицины, главный внештатный специалист по остеопатии Минздрава Приморского края Ирина Ли рассказала в беседе с ИА PrimaMedia, что фактором летней усталости на работе может быть неправильный рацион, а точнее — обработка овощей. По ее словам, перед употреблением продукты важно приготовить, а не есть в сыром виде, так организму будет проще переваривать пищу.

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал СЭ, как еще с помощью питания можно уменьшить усталость. «В любое время года, не только летом, в рационе важен баланс. Нужно примерно в равных долях употреблять белковую, углеводную пищу, фрукты и овощи, при этом учитывая индивидуальные особенности организма, хронические заболевания и назначения лечащего врача», — предупредил эксперт.

Также он отметил, что в летнем меню стоит сократить количество красного мяса, жирных мясных и молочных продуктов, добавить больше овощей и фруктов, а также продуктов, насыщенных растительным белком.

«Жирное мясо и молочные продукты в любое время года не просто переварить и усвоить, а в летнюю жару особенно. Зимой объективно нужна энергия для обогрева организма, летом же напротив нужно охладиться, а потребление стейка вряд ли в этом поможет. Кроме увлечения риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения, в жару можно получить проблемы с ЖКТ, поскольку большой кусок мяса нужно долго переваривать», — резюмировал Алексей Кабанов.

Ранее, 24 мая, мы рассказывали, чем вреден квас из магазина.

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