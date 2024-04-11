Эксперты объяснили, нужно ли соблюдать диету по генотипу

Кандидат медицинских наук, врач Михаил Кутушов и нутрициолог Алена Денисова в беседе с «СЭ» отметили, что диета по генотипу — это интересный эксперимент, у которого есть свои последствия. По словам экспертов, необходимо помнить, что на процесс похудения влияет не только питание, а также качество сна, физическая активность и уровень гормона стресса.

Специалисты подчеркнули, что перед тем как садиться на диету по генотипу, следует проконсультироваться с диетологом, чтобы избежать возможных негативных последствий.

«Подобные диеты могут оказаться вполне безопасными для большинства людей. Но существует риск радикальных изменений в рационе, что может привести к недостатку питательных веществ», — добавил Кутушов.

Кроме того, нутрициолог Алена Денисова отметила, что современные персонализированные диеты, к которым относится диета по результатам ДНК-тестов, не сильно отличаются друг от друга. Это больше уловки маркетологов, так как процесс создания рациона по генотипу находится на стадии изучения.

«Комплексные персонализированные диеты, основанные на генах, могут появиться через десятилетие или два. Поэтому сейчас правильным выбором будет полноценное и разнообразное питание», — заключила эксперт.