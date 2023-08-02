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Сегодня, 15:15

Эксперты объяснили, при каких заболеваниях опасно есть много фруктов

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант
Разные фрукты.
Фото Freepik/lifeforstock
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30 июля на портале «МедикФорум» врач-терапевт Ирина Андреева рассказала, что фруктоза может быть особо вредна в некоторых состояниях, например, при подагре — метаболическом заболевании, при котором страдают суставы. По ее словам, людям с этим заболеванием лучше избегать мяса, субпродуктов, рыбы и алкоголя, которые приводят к резкому увеличению уровня мочевой кислоты.

Также Ирина Андреева отметила, что при подагре лучше отказаться от винограда, бананов, манго и вишни. «Виды фруктов, которые содержат много фруктозы, также могут повышать уровень мочевой кислоты и тем самым вызывать приступ подагры», — предупредила специалист. Можно есть ягоды (клубнику, малину, ежевику), персики, мандарины, абрикосы и грейпфруты — в них фруктозы мало.

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал СЭ, что в фруктах чаще всего больше фруктозы, чем глюкозы (из обоих веществ состоит сахар). «В обычном сахаре фруктозы тоже много. Если у вас в связи с заболеванием, будь то подагра или диабет, есть противопоказания на излишнее потребление фруктозы, то, конечно, нужно отказываться не только от добавленного сахара, но и от части фруктов», — подтвердил слова коллеги эксперт.

Алексей Кабанов порекомендовал учитывать тот факт, что вред от употребления сладкой газировки или сладостей будет намного выше, чем при поедании фруктов. «Например, в сладкой газировке может быть более 20 г сахара на 100 г напитка — это очень много. Выпили стаканчик 200 мл и получили двойную суточную дозу сахара. А если съели персик или апельсин — норму не превысили, да еще и полезной клетчаткой насытили свой микробиом», — подчеркнул он. Не стоит налегать на сильно сладкие продукты, а нормы потребления фруктов можно обсудить индивидуально с лечащим врачом, резюмировал диетолог.

Ранее, 27 июня, мы рассказывали, почему сахар вреден.

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