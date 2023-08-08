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Сегодня, 00:06

Эксперты по питанию объяснили, как сохранить молодость

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Ольга Деккер
Нутрициолог
Женщина готовит смузи.
Фото Freepik/lifestylememory
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8 августа в беседе с изданием «Газета.Ру» эксперт по диетическому питанию Артем Верис рассказал, как продлить молодость. По его словам, необходимо отказаться от рафинированного сахара и обращать внимание на гликемический индекс (ГИ) продуктов, который показывает, насколько сильно поднимется уровень сахара в крови после употребления того или иного продукта. Могут быть опасны в этом плане картофель, белый хлеб, арбуз, сладкое, чипсы, некоторые соусы и газировка — их индекс больше 60.

Артем Верис порекомендовал включить в рацион авокадо, баклажаны, орехи, грибы и другие продукты с низким ГИ. «Сосиски, колбасы, консервированное мясо, бекон и солонину после 30 тоже лучше заменить более безопасными и полезными продуктами. Долгосрочное потребление переработанного красного мяса в большом количестве может привести к развитию гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний и диабету второго типа. Советую отдавать предпочтение отварной или запеченной индейке, курице и говядине», — подчеркнул специалист.

Диетолог, нутрициолог Ольга Деккер рассказала СЭ, что для сохранения молодости организма важно соблюдать ряд условий, в частности касающихся питания. «Поддерживайте баланс и разнообразие, чтобы обеспечить организм необходимыми питательными веществами. Учитывайте при этом индивидуальные особенности и слушайте свое тело. Включайте в рацион овощи, фрукты, орехи, семена, зелень, бобовые и другие полезные продукты. Избегайте добавленных сахаров и обработанных продуктов. Употребляйте достаточное количество воды», — заключила эксперт.

Ранее, 12 января 2022 года, мы рассказывали, как сохранить молодость при помощи спорта.

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Советы и рекомендации
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