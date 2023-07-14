Эксперты предложили рацион для здорового сердца и сосудов

10 июля в ТГ-аккаунте телеканала «Доктор» рассказали о том, что Международная группа ученых вывела формулу самого здорового питания для сердца и сосудов. Для этого им пришлось сравнить рацион 245 тысяч человек из 80 стран.

Согласно выводам ученых, каждый прием пищи должен содержать овощи или фрукты. Самые полезные для сердца: гранат, бананы, хурма, помидоры, тыква, лук, болгарский перец. Два раза в день обязательны молочные продукты — кальций и калий, входящие в их состав, защитят от гипертонии и стенокардии. Один раз в день нужно есть орехи (грецкие, миндаль, фундук, кедровые, фисташки) — они нормализуют артериальное давление, снижают уровень холестерина, повышают эластичность стенок сосудов.

Три-четыре раза в неделю в рацион важно включать бобовые (нормализуют уровень холестерина и защищают от воздействия свободных радикалов) и минимум два раза в неделю рыбу, лучше ее не жарить, а выбрать другой способ приготовления (снижает риск тромбоза и улучшает кровоток).

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал СЭ, что для сердца опасны продукты животного происхождения с избыточным содержание насыщенных жиров. «Именно от них и возникает большая часть проблем с сосудами. Из этого следует вывод — попробуйте заменить животные белки растительными. Это различные бобовые, целнозерновые продукты, соевые продукты. Но есть и новые альтернативы на растительной основе, которые помогут снизить уровень «плохого» холестерина, уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа», — заявил эксперт.

Речь идет о растительном молоке и растительном мясе. «Растительное молоко уже прочно заняло свое место на полках магазинов. Животных жиров там нет, а полезный белок есть. Тоже самое можно сказать и о растительном мясе, к тому же оно богато полезными растительными кислотами омега-3 и омега-6», — подчеркнул Алексей Кабанов.

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