Эксперты предупредили об опасности употребления обезжиренных продуктов

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева 22 июля на сайте издания «Москва 24» рассказала, почему не стоит употреблять обезжиренные продукты. «

Жиры помогают нам поддерживать внешнюю и внутреннюю красоту, формируя липидную мантию для всех клеток организма. От их поступления зависит качество кожи и волос, а также слаженная работа всех наших систем, включая репродуктивную функцию, образование витамина D и желчных кислот, работу головного мозга, состоящего более чем на треть из жира", — пояснила специалист.

Также она отметила, что добавление в обезжиренные продукты фруктовых сиропов, фруктозы и иных заменителей сахара может привести к инсулинорезистентности, набору веса и серьезным метаболическим проблемам.

Диетолог, нутрициолог, член Российской Ассоциации Эндокринологов Артем Тужиков рассказал СЭ, чем еще может быть опасно обезжиренное молоко. «По результатам авторитетных исследований некоторые молочные продукты могут провоцировать кожные высыпания, но прежде всего это касается обезжиренного коровьего молока. При этом, чем выше процент жира в молоке, тем меньше кожная реакция. Наиболее безопасны в этом плане кисломолочные продукты, такие как йогурт, творог, кефир и сыр», — заключил эксперт.

Ранее, 6 июня, мы рассказывали чем еще опасны обезжиренные продукты.