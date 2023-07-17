Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 06:45

Эксперты рассказали, чем опасно чрезмерное употребление сахара

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант
Сладости.
Фото Freepik/azerbaijan-stockers
Telegram Дзен

15 июля на сайте издания «Газета.Ru» эксперт по диетическому питанию Артем Верис рассказал, что избыток сахара в рационе приводит к набору лишнего веса, скачкам глюкозы, нарушению обмена веществ, снижению чувствительности клеток к инсулину, диабету второго типа, развитию кариеса, а также преждевременному старению. «Если избыточно употреблять продукты с высоким содержанием сахара, коллаген и эластин — основные строительные материалы наших тканей, могут изменить свои физические и структурные свойства. В результате чего кожа человека станет тусклой, появятся морщины и снизится эластичность», — предупредил специалист.

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал СЭ, что уменьшить употребление сахара можно, в первую очередь, за счет отказа от сладких напитков, таких как газировка, энергетики, фруктовые соки, йогурты и прочее. «Лучший источник жидкости для организма — простая вода, а также чай и кофе без сахара, травяные настои. А фрукты лучше есть в свежем виде, в умеренном количестве после основного приема пищи», — заключил эксперт.

Ранее, 4 марта, мы рассказывали, что будет, если целый год не есть сахар.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Польза и вред
Советы и рекомендации
0
Читайте также
Мать найденного у дома в Москве годовалого ребенка рассказала о случившемся
Белый дом назвал вопрос о будущем Украины в НАТО решенным
Переход на возраст: число работающих пенсионеров снизится на треть к 2025-му
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Чешский татарин — в «Ладе» и тренерский дебют Лемтюгова
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Тимченко ушел из СКА, Грицюк и Ткачев об «Авангарде»
Сергей Гомоляко: селекция «Магнитки», Прохоркин, Майе, поиск вратаря
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Что творит СКА, где будет играть Федотов. Лайв о КХЛ
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Специалисты Роспотребнадзора выявили кишечную палочку во Владимирской области