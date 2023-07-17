Эксперты рассказали, чем опасно чрезмерное употребление сахара

15 июля на сайте издания «Газета.Ru» эксперт по диетическому питанию Артем Верис рассказал, что избыток сахара в рационе приводит к набору лишнего веса, скачкам глюкозы, нарушению обмена веществ, снижению чувствительности клеток к инсулину, диабету второго типа, развитию кариеса, а также преждевременному старению. «Если избыточно употреблять продукты с высоким содержанием сахара, коллаген и эластин — основные строительные материалы наших тканей, могут изменить свои физические и структурные свойства. В результате чего кожа человека станет тусклой, появятся морщины и снизится эластичность», — предупредил специалист.

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал СЭ, что уменьшить употребление сахара можно, в первую очередь, за счет отказа от сладких напитков, таких как газировка, энергетики, фруктовые соки, йогурты и прочее. «Лучший источник жидкости для организма — простая вода, а также чай и кофе без сахара, травяные настои. А фрукты лучше есть в свежем виде, в умеренном количестве после основного приема пищи», — заключил эксперт.

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