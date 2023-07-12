Эксперты рассказали, для кого особенно опасно мороженое

Врач-гастроэнтеролог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им.Н. И. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Антонина Машарова 12 июля в беседе с изданием «Известия» рассказала о вреде мороженого для пожилых людей. «Холодные продукты хуже усваиваются организмом, так как заставляют пищеварительную систему работать с двойной и тройной нагрузкой, что в пожилом возрасте чревато обострением любой гастроэнтерологической патологии. Поэтому людям старше 60 лет с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно желчнокаменной болезнью и хроническим панкреатитом, мороженое противопоказано», — предупредила врач.

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов также обратил внимание на состав мороженого, в который входят молоко, сахар, а также нередко различные добавки. «Слишком сладкий продукт провоцирует жажду и отеки. Обилие сахара — это убийство сосудов, печени и моментальный набор лишнего веса. Пожилым лучше, конечно, вообще отказаться от этого продукта в сильную жару, особенно при наличии хронических заболеваний», — заключил эксперт.

Ранее 12 июля мы рассказывали, опасно ли мороженое с заменителем молочного жира.