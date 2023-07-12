Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 20:35

Эксперты рассказали, для кого особенно опасно мороженое

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант
Пожилая пара ест мороженое.
Фото Freepik/freepik
Telegram Дзен

Врач-гастроэнтеролог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им.Н. И. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Антонина Машарова 12 июля в беседе с изданием «Известия» рассказала о вреде мороженого для пожилых людей. «Холодные продукты хуже усваиваются организмом, так как заставляют пищеварительную систему работать с двойной и тройной нагрузкой, что в пожилом возрасте чревато обострением любой гастроэнтерологической патологии. Поэтому людям старше 60 лет с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно желчнокаменной болезнью и хроническим панкреатитом, мороженое противопоказано», — предупредила врач.

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов также обратил внимание на состав мороженого, в который входят молоко, сахар, а также нередко различные добавки. «Слишком сладкий продукт провоцирует жажду и отеки. Обилие сахара — это убийство сосудов, печени и моментальный набор лишнего веса. Пожилым лучше, конечно, вообще отказаться от этого продукта в сильную жару, особенно при наличии хронических заболеваний», — заключил эксперт.

Ранее 12 июля мы рассказывали, опасно ли мороженое с заменителем молочного жира.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Польза и вред
Советы и рекомендации
1
0
Читайте также
В США назвали день захвата Storm Shadow ВС РФ плохим для Запада
Появились подробности гибели дочери экс-губернатора Пензенской области
Нарышкин рассказал о беседе с главой ЦРУ в июне по поводу Украины
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Что творит СКА, где будет играть Федотов. Лайв о КХЛ
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Диетолог объяснил, опасно ли мороженое с заменителем молочного жира