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Сегодня, 15:35

Эксперты рассказали, как часто можно есть курицу

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант
Кусочки курицы.
Фото Freepik/balashmirzabey
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1 августа преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов в беседе с порталом «Лайф.ру» рассказал о том, как часто можно есть курицу. По его словам, если вы не тренируетесь, употреблять куриное мясо свыше трех раз в неделю не рекомендуется. В противном случае есть риск развития мочекаменной болезни и сердечно-сосудистых заболеваний (аритмии) из-за избыточного поступления кальция.

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал СЭ, что любое мясо, включая мясо птицы, содержит насыщенные жиры и природные трансжиры. Их потребление важно ограничивать. «Белки можно получать, как из животных продуктов, например, курица, яйца, рыба, так и из растительных — бобы, цельное зерно. Важно их правильно совмещать: 60% — животный белок, 40% — растительный», — резюмировал эксперт.

Ранее, 7 июня, мы рассказывали о самой полезной части курицы.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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