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Сегодня, 17:35

Эксперты рассказали, как нужно питаться в жару

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Евгений Машковский
Кандидат медицинских наук
Овощи фрукты и ягоды.
Фото Freepik/freepik
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9 августа диетолог Кристина Плотникова в беседе с порталом «Лента.ру» рассказала, что в жаркие дни нужно есть часто, но маленькими порциями и выпивать около двух литров воды в день. Кроме того, выбирать стоит легкие и освежающие продукты, такие как арбузы, дыни, огурцы, помидоры, апельсины, ягоды, а также пищу, богатую витамином С — цитрусовые, киви, ананасы и гранаты. «Можно употреблять натуральные соки, легкие смузи с добавлением воды, кокосовую воду, домашние лимонады с ягодами, лимоном и имбирем», — пояснила специалист.

Специалист по здоровому образу жизни Евгений Машковский рассказал СЭ, что оптимальный вариант пищи в жару — продукты с высоким содержанием воды. «Обязательно ешьте «водянистые» овощи, фрукты, ягоды, например арбузы, грейпфруты, огурцы и прочее, пейте кокосовую воду. Это поможет регулировать температуру тела в жару», — подчеркнул эксперт.

Ранее, 17 июля, мы рассказывали об опасности употребления кофе в жару.

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Советы и рекомендации
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