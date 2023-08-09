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Питание и еда

Сегодня, 11:15

Эксперты рассказали, как взрослым и детям приучиться пить воду

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Артем Тужиков
Фитнес-тренер, диетолог
Мама поит дочь водой.
Фото Freepik/freepik
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9 августа врач-эндокринолог Екатерина Казачкова в эфире радио Sputnik рассказала, как приучить себя пить воду. «Способность пить достаточное количество воды в день — это привычка, заложенная в детстве. Если у вас такой привычки нет, есть способ это исправить. Я рекомендую на рабочем столе всегда держать стакан с чистой водой. Если вода будет перед глазами, то вы ее начнете пить, потому что организм хочет воды», — заявила специалист.

Диетолог, член Российской ассоциации эндокринологов Артем Тужиков рассказал СЭ, что необходимо приучать детей пить воду, а не соки и газировку, с детства. «Для ребенка не так важно количество выпитой воды, как сам факт ее приоритетного и регулярного потребления. Учите запивать еду водой, а не калорийными соками. Обязательно давайте воду ребенку с собой, когда отпускаете играть на улицу. Со временем это войдет в привычку», — заключил эксперт.

Ранее, 2 марта, мы рассказывали, сколько воды нужно выпивать за день.

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Дети
Советы и рекомендации
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