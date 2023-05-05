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Сегодня, 13:35

Эксперты рассказали, какие ингредиенты не должны входить в окрошку

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Ольга Деккер
Нутрициолог
Окрошка в тарелке на столе.
Фото Freepik/timolina
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Диетологи-нутрициологи Ольга Деккер и Антон Брыкин рассказали «СЭ», какие ингредиенты не должны входить в окрошку, чтобы не навредить здоровью. «Окрошка относится к холодным супам. Обычно она готовится на основе кваса или кислого молока. Чтобы окрошка была полезной, нужно следить за составом и исключать такие продукты, как майонез и другие слишком жирные соусы, соленые и консервированные овощи», — пояснила Ольга Деккер. На вопрос, будет ли лишней колбаса в окрошке, специалист ответила, что это зависит от личных предпочтений и пищевых привычек. «Если выбрать низкокалорийную и низкожирную колбасу, то ее можно использовать в окрошке. Но, если вы придерживаетесь здорового питания, то лучше заменить колбасу на более полезную курицу», — посоветовала диетолог. По словам Антона Брыкина, вместо колбасы также подойдут отварная говядина и телятина. «Колбасы содержат химические добавки. В большом количестве они могут вызвать аллергическую реакцию, нарушение работы ЖКТ и более существенные заболевания. А глутамат натрия — усилитель вкуса, который входит в состав почти любого полуфабриката, вызывает отечность», — предупредил эксперт.

Также Антон Брыкин порекомендовал с осторожностью употреблять квас, если есть заболевания ЖКТ. Он может вызывать брожение и приводить к вздутию живота. «Кроме того, квас содержит много сахара. Если вы следите за калорийностью питания и содержанием сахара в еде, стоит исключить этот ингредиент и заменить его на минеральную воду или кефир», — предложил спортивный диетолог.

Что касается состава полезной окошки, эксперты оказались единогласны: в нее можно добавлять свежие овощи, такие как огурцы, редис, лук, зелень, картофель, морковь и прочие, а также яйца. Лучше всего использовать натуральные продукты, которые не содержат консервантов и других добавок.

Ранее мы рассказывали, как приготовить окрошку на квасе и на кефире.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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