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Сегодня, 15:40

Эксперты рассказали, какое количество соли безопасно для организма

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант
Соль в баночке.
Фото Freepik/freepik
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Токсиколог Михаил Кушутов утверждает, что дневная норма потребления соли не должна превышать 5-6 граммов (что примерно соответствует одной чайной ложке соли). Необходимо также учитывать, что продукты могут содержать соль. Это особенно важно для людей с гипертонией, болезнями сердца и почек, а также для беременных женщин, пояснил специалист. Об этом 23 июля сообщили на портале Runews24.ru.

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов в беседе с СЭ порекомендовал особенно осторожными быть с употреблением соли в жару. «Соленые продукты, такие как соленые орешки, чипсы, пересоленная еда могут приводить к обезвоживанию организма и сильным отекам. В условиях сильного зноя этот фактор может оказаться губительным для организма», — резюмировал эксперт.

Ранее, 9 сентября 2022 года, мы рассказывали, как соль влияет на здоровье.

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Польза и вред
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