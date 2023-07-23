Эксперты рассказали, какое количество соли безопасно для организма

Токсиколог Михаил Кушутов утверждает, что дневная норма потребления соли не должна превышать 5-6 граммов (что примерно соответствует одной чайной ложке соли). Необходимо также учитывать, что продукты могут содержать соль. Это особенно важно для людей с гипертонией, болезнями сердца и почек, а также для беременных женщин, пояснил специалист. Об этом 23 июля сообщили на портале Runews24.ru.

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов в беседе с СЭ порекомендовал особенно осторожными быть с употреблением соли в жару. «Соленые продукты, такие как соленые орешки, чипсы, пересоленная еда могут приводить к обезвоживанию организма и сильным отекам. В условиях сильного зноя этот фактор может оказаться губительным для организма», — резюмировал эксперт.

Ранее, 9 сентября 2022 года, мы рассказывали, как соль влияет на здоровье.