Эксперты рассказали о незаменимых свойствах спирулины

2 августа на портале Obninsk.Name рассказали о доступных суперфудах. К ним относятся морковь и морковная ботва, семена льна (вместо чиа), ягоды (вместо годжи и асаи), такие как облепиха, шиповник, черника, голубика, ежевика, кизил, смородина, клюква и крыжовник, чайный гриб, шпинат, брокколи и петрушка. Последними, как пишут в СМИ, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют заменить водоросли — спирулину и хлореллу.

Однако, по словам врача превентивной медицины, физиотерапевта, диетолога и нутрициолога клиники Biogena Татьяны Семеновой, найти идентичную замену спирулине довольно сложно.

«В ее состав входят витамины группы В, С, А и Е, микроэлементы — медь, железо, калий (1,3-1,65%, что намного выше, чем в других водорослях), кальций, фосфор, магний, марганец, йод, все восемь незаменимых аминокислот плюс условно незаменимый аргинин, фенолы и фикоцианины, обеспечивающие антиоксидантный и природный противовоспалительный эффект. Большое значение также имеет высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот, в частности гамма-линоленовой кислоты», — заявила эксперт.

Как отметила Татьяна Семенова, спирулина способна обеспечить антиоксидантную защиту (особенно важно в летний период, когда воздействие УФ-лучей становится более активным), благотворно влиять на обмен веществ и ЖКТ, сердечно-сосудистую систему, уровень гемоглобина, липидов в крови и толерантность к глюкозе, а также поддерживать и повышать энергетический обмен и работоспособность.

«У пациентов с сахарным диабетом второго типа ежедневный прием 2000 мг спирулины в течение двух месяцев устойчиво улучшает регуляцию уровня глюкозы и значительно снижает уровень липидов и триглицеридов. Это, в свою очередь, уменьшает риск атерогенеза — одного из осложнений диабета», — заключила медик.

Ранее, 25 мая, мы рассказывали поможет ли спирулина похудеть.