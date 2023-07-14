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Сегодня, 18:00

Эксперты рассказали о пользе и вреде кофеина

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Наталья Перова
Врач-аллерголог, иммунолог, гирудотерапевт
Чашка кофе.
Фото Freepik/stockking
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Генеральный директор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Игорь Степанюков обобщил данные официальных отчетов и исследований о пользе и вреде кофе по просьбе редакции «Российской газеты». Об этом 9 июля сообщили на сайте издания.

Как пояснил Игорь Степанюков, умеренным потреблением можно считать до 400 мг кофеина или три-пять чашек кофе в день. При этом реакции разных людей, на разное количество могут существенно отличаться. Обычно низкие и умеренные дозы кофеина, в пределах 50-300 мг, придают бодрость, энергию, повышают трудоспособность и умение концентрироваться, в то время, как высокие дозы вызывают беспокойство, бессонницу и учащают пульс.

Также эксперт отметил, что потребление от трех до пяти стандартных чашек кофе в день может снизить риск развития ряда хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы, болезни Паркинсона и сахарного диабета второго типа, а также различных видов рака (молочной железы, колоректального, толстой кишки, предстательной железы).

Осторожнее с кофе стоит быть людям, чувствительным к кофеину, беременным и кормящим женщинам. Эксперт СЭ, врач иммунолог Наталья Перова также отметила, что кофе необходимо исключить аллергикам в период обострения. «Дело в том, что кофе усиливает выработку гистамина, вследствие чего более выраженными станут симптомы аллергии, такие как зуд, отек и так далее», — предупредила специалист.

Ранее, 2 ноября 2022-го, мы рассказывали полезен ли кофе перед тренировкой.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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