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Сегодня, 14:40

Эксперты рассказали о пользе и вреде мяты

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Елена Богатова
Кандидат психологических наук
Мята.
Фото Freepik/arthurhidden
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Врач Екатерина Волкова рассказала, что чай из мяты и мелиссы может быть очень полезен: «Он отлично успокаивает и работает как противовоспалительное средство, а также борется с повышенным газообразованием». Об этом 20 августа сообщили на портале РИА «Новости».

Нутрициолог Елена Богатова рассказала «СЭ», что, несмотря на пользу, пить чай с мятой и мелиссой можно не всем. При гастроэзофагеальном рефлюксе, изжоге, синдроме раздраженного кишечника симптомы могут, напротив, усилиться. Также не стоит совмещать употребление травяных настоев с лекарствами для снижения кислотности желудка, давления, антацидами и некоторыми антибиотиками. «У некоторых людей может быть аллергическая реакция на мяту. Она проявляется в виде зуда, высыпаний, красноты или даже анафилактического шока в случае тяжелой аллергии», — заключила эксперт.

Ранее, 29 ноября 2022 года, мы рассказывали, может ли мята отсрочить старение.

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Польза и вред
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