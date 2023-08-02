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Сегодня, 07:35

Эксперты рассказали о пользе и вреде вегетарианства

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант
Вегетарианская еда.
Фото Freepik/jcomp
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28 июля на портале PrimaMedia врач-диетолог Светлана Кириллюк рассказала, чем опасно вегетарианство и веганство. По ее словам, такой стиль питания лишает организм возможности получать все необходимые ему полезные вещества. Кроме того, большинство овощей и фруктов выращиваются с использованием ядов, которые убивают паразитов и сорняки, и эти вещества могут оставаться в пище и воздействовать на организм. «Организму вегетарианцев и веганов приходится употреблять много грубой клетчатки, которая переваривается хуже, чем животная пища, и может вызвать хронические болезни ЖКТ», — предупредила специалист.

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал СЭ, что вегетарианское меню может быть полезно для организма, например, в жару. «Нам необходимы белки, углеводы, минеральные вещества и витамины. Не стоит думать, что, употребляя мясо, можно удовлетворить потребность во всем. Летом даже лучше попробовать более вегетарианский рацион — больше растительных продуктов и меньше животной пищи, это серьезно облегчит работу организма в жару», — отметил эксперт.

Ранее, 8 декабря 2021 года, мы рассказывали, что будет с организмом, если резко отказаться от мяса.

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Польза и вред
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