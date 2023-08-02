Эксперты рассказали о пользе и вреде вегетарианства

28 июля на портале PrimaMedia врач-диетолог Светлана Кириллюк рассказала, чем опасно вегетарианство и веганство. По ее словам, такой стиль питания лишает организм возможности получать все необходимые ему полезные вещества. Кроме того, большинство овощей и фруктов выращиваются с использованием ядов, которые убивают паразитов и сорняки, и эти вещества могут оставаться в пище и воздействовать на организм. «Организму вегетарианцев и веганов приходится употреблять много грубой клетчатки, которая переваривается хуже, чем животная пища, и может вызвать хронические болезни ЖКТ», — предупредила специалист.

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал СЭ, что вегетарианское меню может быть полезно для организма, например, в жару. «Нам необходимы белки, углеводы, минеральные вещества и витамины. Не стоит думать, что, употребляя мясо, можно удовлетворить потребность во всем. Летом даже лучше попробовать более вегетарианский рацион — больше растительных продуктов и меньше животной пищи, это серьезно облегчит работу организма в жару», — отметил эксперт.

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