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Сегодня, 14:20

Эксперты рассказали о пользе пшенной каши

Фото istockphoto.com/NaWi
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Ученые провели исследование, которое показало, что при регулярном употреблении пшенной каши снижается уровень сахара и холестерина в крови.

«Употребление пшенной каши помогает нормализовать работу пищеварительной системы, улучшить метаболизм, очистить организм от токсинов и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — пишет сербское издание Magazin Novosti.

Полезна такая каша и для тех, у кого имеется непереносимость глютена. Также ее стоит добавить в свой рацион тому, кто страдает от анемии, так как в пшене содержится большое количество железа.

Ранее специалисты рассказали о пользе правильно приготовленной каши.

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