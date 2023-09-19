Эксперты рассказали о пользе пшенной каши

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Ученые провели исследование, которое показало, что при регулярном употреблении пшенной каши снижается уровень сахара и холестерина в крови.
«Употребление пшенной каши помогает нормализовать работу пищеварительной системы, улучшить метаболизм, очистить организм от токсинов и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — пишет сербское издание Magazin Novosti.
Полезна такая каша и для тех, у кого имеется непереносимость глютена. Также ее стоит добавить в свой рацион тому, кто страдает от анемии, так как в пшене содержится большое количество железа.
Ранее специалисты рассказали о пользе правильно приготовленной каши.
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