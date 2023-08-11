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Сегодня, 12:35

Эксперты рассказали о продуктах, богатых клетчаткой

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант
Яблоки.
Фото Freepik/azerbaijan-stockers
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11 августа гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с изданием «Газета.Ру» рассказала о пользе кабачков. Эксперт отметила, что они легко усваиваются, помогают поддерживать водный баланс, поскольку на 90% состоят из воды, крайне редко вызывают аллергию, подходят в качестве прикорма, лечебного и диетического питания. А еще, в них много клетчатки, полезной для пищеварения, дающей ощущение сытости, и пектин, который нормализует уровень холестерина в крови.

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал СЭ, какие еще продукты богаты клетчаткой. «Абсолютные рекордсмены по содержанию растительных волокон — пшеничные и ржаные отруби, в них примерно 44 г клетчатки на 100 г продукта, в перловой крупе — 15 г, в фасоли — до 20 г. Чемпион по содержанию клетчатки среди орехов — миндаль, в нем около 12-13 г клетчатки на 100 г. Также рекомендую к употреблению яблоки, в них 14 г клетчатки на 100 г продукта», — подытожил специалист.

Ранее, 10 мая, мы рассказывали о лучших источниках клетчатки, кроме овощей.

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