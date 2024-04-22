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Эксперты заявили, что «шашлычный набор» подорожал на 11%
Питание и еда

Сегодня, 16:35

1 мин.

Эксперты заявили, что «шашлычный набор» подорожал на 11%

Мария Маковей
Автор
Шашлык на мангале
Фото TanyaJoy/istockphoto.com
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«Шашлычный набор», состоящий из мяса, мангала, шампуров, углей и розжига в апреле этого года подорожал на 11%. Его стоимость составляет 2917 рублей. Об этом «Известиям» сообщили в компании «Платформа ОФД».

Готовое мясо в среднем обходится в 679 рублей, комплект шампуров — в 304 рубля, мангал — в 1402 рубля, уголь — 243 рубля, а на розжиг уйдет 289 рублей. При этом общий объем продаж «шашлычного набора» в апреле оказался ниже на 31% уровня прошлого года.

«На старт шашлычного сезона традиционно существенное влияние оказывает погодный фактор. В этом году, по сравнению с прошлым, он не был таким благоприятным», — пояснили эксперты.

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