Эндокринолог назвала безопасную суточную норму икры

Эндокринолог Дарья Пронина в беседе с «Лентой.ру» заявила, что чрезмерное употребление икры может спровоцировать появление отеков и повысить артериальное давление. Поэтому доктор советует есть продукт в меру, а именно — четыре чайных ложки в сутки.

«Рекомендованная суточная доза икры составляет примерно 20-25 г, или четыре чайные ложки», — отметила она.



Врач также рекомендовала сочетать икру с легкими и нежирными продуктами. Например, со свежим луком, зеленым салатом и лимоном. По ее словам, они усиливают вкус продукта и помогают организму лучше усваивать полезные вещества.



Кроме того, эндокринолог посоветовала хранить икру в герметичной упаковке в холодильнике при температуре не выше +4 °C, иначе она потеряет питательные свойства. Есть продукт следует в течение нескольких дней после покупки, добавила Пронина.