Эндокринолог объяснила, как привыкнуть к меньшим порциям еды

Доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем ТГ-канале рассказала, как уменьшить порции еды. «Не всегда и не везде можно взвесить порцию, но можно прикинуть примерный объем. Например, 150-200 граммов рыбы или мяса — это размер вашей ладони без пальцев. 150-200 граммов гарнира — две ваших пригоршни, если это овощи, а крупы или макароны — это три-четыре столовых ложки. Этого вполне достаточно, чтобы организм насытился», — пояснила специалист.

Чтобы быстрее привыкнуть к правильным порциям, Зухра Павлова порекомендовала визуально обмануть себя — класть маленькие порции в маленькие тарелки. Так еды будет казаться больше. Чтобы чувство насыщения пришло быстрее, есть нужно неторопливо, не глядя в гаджеты, телевизор или книги. «Еда должна быть ритуалом. Ее нужно тщательно пережевывать — 33 раза каждый твердый кусочек пищи, не отвлекаясь ни на что», — резюмировала врач.

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