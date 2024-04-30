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Эндокринолог перечислила напитки, которые помогут побороть стресс
Питание и еда

Сегодня, 15:45

1 мин.

Эндокринолог перечислила напитки, которые помогут побороть стресс

Мария Маковей
Автор
Разный чай на столе
Фото NATALYA KANISHCHEVA/istockphoto.com
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Эндокринолог Екатерина Янг считает, что успокаивающие напитки могут помочь справиться со стрессом. Например, ромашка снимает напряжение с нервной системы, а также содержит гиппуровую кислоту, которая борется с воспалениями, возникающими из-за стресса.

Чабрец, по словам врача, полезен при переутомлении, депрессии и плохом аппетите, а мята помогает снять беспокойство и раздражительность.

«Мелисса содержит эфирное масло, которое оказывает мягкое успокаивающее действие и нормализует работу сердца. Помогает при бессоннице и неврозах», — написала в своем Telegram-канале доктор.

Также эндокринолог советует для снятия стресса пить иван-чай, хмель, валериану, пустырник, какао на растительном молоке и гранатовый сок без сахара.

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