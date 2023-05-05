Эндокринолог предупредил об опасности употребления молока

Врач-терапевт, кардиолог и эндокринолог Алексей Жито призвал отказаться от молока. По его словам, тот продукт может повысить уровень холестерина и сахара в крови, а также риск сердечно-сосудистых заболеваний. Употребление молока способно привести к набору веса, акне, аллергии, сахарному диабету, остеопорозу, рассеянному склерозу и другим заболеваниям. Об этом рассказали на сайте издания «Кубанские новости».

Сам Алексей Жито отказался от капучино с молоком и пьет теперь только сырный латте. «Пациенты часто удивляются, когда я говорю, что при снижении массы тела нежелательно употребление жидких молочных продуктов. Почему? В молоке и молочных продуктах содержится много лактозы. Лактоза — это дисахарид, то есть это молекула, состоящая из двух частей. Как вы уже догадались, одна из молекул, это та самая глюкоза, а вторая — галактоза. Таким образом, употребляя молоко, мы пьем чистый сахар», — подчеркнул врач. Поэтому, если вы следите за фигурой или склонны к диабету, лучше отказаться от молока и жидких молочных продуктов, заключил доктор Жито.

Ранее мы рассказывали, что будет, если пить молоко каждый день.