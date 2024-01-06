Эндокринолог рассказала, как привести себя в форму после новогодних праздников

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Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Наталия Тананакина рассказала Lenta.ru, как прийти в форму после новогоднего застолья.

По ее словам, в праздники многие переедают, их желудок растягивается, поэтому важно правильно ограничить рацион после долгих выходных. Отличный способ вернуться в привычный режим питания — мягкая диета с добавлением большого количества овощей и фруктов.

Также эксперт советует плавно сократить количество пищи и убрать из рациона новогодние блюда: салаты с майонезом, жареное мясо или рыбу, торты и пирожные.

«Отличной альтернативой майонезу будут другие заправки без уксуса или домашний майонез, а привычное нам сладкое можно заменить, например, печеными яблоками», — отметила доктор.

Кроме того, эндокринолог рекомендует ограничить количество специй, соли и сахара в еде и пить больше чистой воды.

«Обильное питье поможет организму справиться с продуктами метаболизма и вывести шлаки», — подчеркнула Тананакина.