Эндокринолог рассказала о напитках, которые бодрят лучше кофе

Врач-эндокринолог клиники академика Ройтберга, кандидат медицинских наук Наталия Тананакина рассказала, что первый напиток, о котором мы думаем, когда нам нужно взбодриться — это кофе. «При потреблении большого количества кофеина, есть риск получить высокое кровяное давление и обезвоживание. Более того он усиливает головную боль. На самом деле, есть множество полезных напитков, которые способны быстро привести в чувства», — заявила специалист. К примеру, людям, которые придерживаются здорового питания, давно известно, что начинать свое утро стоит со стакана теплой воды с лимоном. «Такой напиток не только способен взбодрить организм, но и обладает множеством других способностей. Он помогает похудеть и ускорить обмен веществ, очищает кровь и справляется с высоким давлением, снимает усталость, а также придает коже красоту и свежий вид», — рассказала врач.

Также Наталия Тананакина предложила попробовать рецепт латте с куркумой. Чтобы его приготовить, нужно смешать теплое молоко с куркумой, корицей, имбирем, кардамоном и довести до кипения. «Напиток подойдет любителям крепкого кофе. Он прекрасно бодрит по утрам, а также помогает при борьбе с простудой и согревает организм», — пояснила эксперт.

Как отметила эндокринолог, до того, как кофе получил широкое распространение, его заменял цикорий. Инулин в его составе, ко всему прочему, способствует улучшению микрофлоры кишечника.

Взбодриться с пользой для своего здоровья также помогут сок из шпината, яблока, лимона и имбиря, перебитых в блендере, и имбирный напиток с лимоном и медом. Оба обогащают организм полезными витаминами и минералами. «Теперь вы знаете, что существует множество вкусных и бодрящих напитков, один из которых вам точно придется по вкусу», — резюмировала Наталия Тананакина.

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