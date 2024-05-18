Эндокринолог рассказала об опасности интервального голодания

В интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова заявила, что в основе интервального голодания лежат ложные заявления и стереотипы.

По ее словам, человек, который следует модной диете, принимает пищу либо с полудня и до 20:00 или с 8:00 до 16:00, что вредно для здоровья. Так сильный голод по утрам способствует ускорению выработки гормона стресса, кортизола. Кроме того, без полноценного завтрака, обеда и ужина невозможно обеспечить организм суточной нормой белка, что способствует постепенному разрушению мышц.

Также эксперт развеяла миф, что интервальное голодание помогает убивать раковые клетки. По словам Павловой, риск смерти от онкологии, наоборот, значительно выше у людей, которые придерживаются такой системы питания.