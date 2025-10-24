Видео
Эндокринолог рассказала об опасности пустых калорий
Питание и еда

24 октября, 17:30

2 мин.

Эндокринолог рассказала об опасности пустых калорий

Мария Задорожная
Автор
Бургер и картофель фри
Фото Marko Jan, iStock

Пустые калории содержатся в продуктах с высокой энергетической ценностью, но с минимальным содержанием полезных веществ. К ним относятся сладкая газировка, фастфуд, кондитерские изделия, всевозможные закуски и снеки. Об этом в интервью RT заявила врач-эндокринолог Маргарита Белоусова.

«Такие продукты быстро насыщают, но не обеспечивают организм витаминами, минералами и белками, необходимыми для нормального обмена веществ. Регулярное употребление пустых калорий приводит к перееданию и набору лишнего веса. Ожирение является глобальной проблемой современности, поскольку оно связано со множеством заболеваний, среди которых сердечно-сосудистые, сахарный диабет II типа, онкология, метаболически ассоциированная болезнь печени, депрессия, а также с нарушением работы опорно-двигательного аппарата», — отметила эксперт.

По ее словам, регулярное потребление «пустых» продуктов и, как следствие, уменьшение доли полезной пищи в рационе могут привести к дефициту важных микронутриентов, таких как железо, кальций и витамины.

«Также в составе продуктов с высоким содержанием углеводов могут содержаться консерванты, ароматизаторы и стабилизаторы, повышающие риск развития пищевой аллергии и других болезней органов желудочно-кишечного тракта», — подчеркнула врач.

Она добавила, что для снижения рисков, связанных с потреблением пищи с быстрыми углеводами, рекомендуется соблюдать сбалансированное питание.

«Для организации разнообразного и полноценного питания можно применять метод гарвардской тарелки, когда для каждого приема пищи тарелка 22-23 см в диаметре мысленно делится на четыре части, где 1/2 занимают овощи, зелень, фрукты, ягоды; 1/4 — белки, например нежирные сорта мяса, рыба; еще 1/4 — сложные углеводы, например цельнозерновые крупы или макароны. При этом в рационе могут присутствовать «пустые» продукты, однако они не должны составлять более 10 процентов рациона. Такой подход будет способствовать нормализации массы тела, улучшению настроения и работоспособности, снижению рисков развития хронических заболеваний и увеличению продолжительности жизни», — заключила эндокринолог.

