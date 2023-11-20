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Сегодня, 16:45

Фармацевт объяснил, кому нельзя пить морковный сок

Мария Маковей
Автор
Свежевыжатый морковный сок в стакане
Фото Andrii Zorii/istockphoto.com
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В интервью изданию «Аргументы и факты» кандидат фармацевтических наук, специалист по фитохимии Игорь Сокольский рассказал, к чему может привести чрезмерное употребление морковного сока, а кому и вовсе следует отказаться от овощного напитка.

По его словам, морковь богата каротиноидами. Именно они превращаются в витамин А, который необходим для поддержания иммунной системы, репродуктивной функции, зрения и метаболизма.

«Однако не все каротиноиды усваиваются, что может привести к дисфункции печени и, как следствие, к каротиноидной желтухе», — предупреждает Сокольский.

Обычно к такому последствию приводит чрезмерное увлечение морковным соком, который так любят приверженцы здорового питания и различных диет. Как утверждает специалист, употребление обычной свежей моркови к такому результату не приведет.

«Чаще каротиноидная желтуха возникает у людей с заболеваниями печени. Им не рекомендуется злоупотреблять морковью», — подчеркивает Сокольский.

Эксперт отмечает, что при каротиноидной желтухе, так же как и при обыкновенной, желтеют белки глаз, ладони и кожные покровы. Поскольку такая желтуха не считается заболеванием, она проходит самостоятельно.

Кроме того, специалист по фитохимии назвал безопасную норму моркови — это 100 г сырого овоща в день.

Ранее «СЭ» рассказал о пяти доступных продуктах, которые снизят уровень холестерина в крови.

Польза и вред
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