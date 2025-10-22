Фермер объяснил, как отличить домашние яблоки от оптовых

Многие хотят купить настоящие домашние яблоки, но нередко рядом с рынками и на дорогах встречаются плоды с промышленных или фермерских хозяйств. Уральский фермер и общественный активист Василий Мельниченко поделился с KP.RU советами, как распознать настоящий урожай и не переплачивать за оптовую продукцию.

«С промышленных хозяйств все яблоки ровные, красивые, как близнецы-братья. А в частных хозяйствах яблони, как правило, старые и яблочки с них корявенькие», — пояснил Мельниченко.

По его словам, домашние яблоки выглядят неровно, но вкус у них насыщеннее, их плодовая структура содержит больше полезных микроэлементов. В оптовых партиях фрукты чаще одинаковые по размеру и форме, по вкусу и качеству они могут заметно отличаться от домашних.

«По микроэлементам яблоки со старых яблонь насыщеннее. Надо 3-5 яблок съесть из новых садов, чтобы заменить одно из старого», — уточнил фермер.

Также стоит обратить внимание на упаковку. Оптовые яблоки обычно идут в однотипных ящиках весом 10-15 кг. Если на ярмарочном прилавке видите подобные ящики с той же массой, это повод заподозрить перекупщика, а не частного фермера.