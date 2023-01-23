Фитнес-эксперт на своем опыте выяснил, можно ли есть все подряд и худеть

Фитнес-тренер, диетолог, нутрициолог, член Российской Ассоциации Эндокринологов (РАЭ) Артем Тужиков на личном опыте проверил, можно ли добиться стройности и рельефа, не ограничивая разнообразие в питании и не разделяя продукты на «полезные» и «вредные». Результатами эксперимента специалист поделился в эксклюзивном интервью «СЭ».

Качество тела — его «состав» и композиция — определяется соотношением количества жира и мышц. «Если процент жира в теле высокий, а мышц низкий, то выглядит оно рыхлым, тучным, отечным и некрасивым, выражаясь фитнес-языком — некачественным. Если же жира мало, присутствует мышечный тонус — тело смотрится подтянутым, упругим, рельефным и красивым», — пояснил Артем Тужиков и подчеркнул, что целью его эксперимента с питанием было показать, зависит ли низкий процент жира, а с ним и качество тела от качества продуктов.

По словам эксперта, на этот опыт его вдохновили знаменитые на весь мир примеры фитнес-блогера из Колорадо Энтони Говарда-Кроу (минус 14,5 кг за 100 дней на мороженом и алкоголе), почтальона из Англии Райана Уильямса (минус 7,5 кг за 30 дней на фастфуде из известной всем сети быстрого питания), программиста из Калифорнии Энтони Брауна (минус 80 кг на бургерах, пицце и пончиках). Как оказалось, таких примеров очень много. «Началось все с того, что я устал просто объяснять, говорить, писать статьи о том, как похудеть, и решил сам растолстеть, чтобы от слов перейти к демонстрации», — пояснил Артем Тужиков.

Начав в сентябре 2019 в весе 93 кг, к 1 января 2020 специалист по фитнесу и питанию подпортил свою рельефную форму и стал весить уже 105 кг. Дальнейшие коррективы в ход эксперимента внес локдаун, и все, включая Артема, окончательно расслабились. Со снятием ограничений, многие стали задумываться о внешнем виде, о том, что нужно выходить к людям, идти на работу, можно отправиться и на отдых, где каждый лишний килограмм будет очень хорошо заметен. Вопрос качества тела снова стал актуальным. Артем начал вести трансляции и показывать, что делает и чем питается, чтобы целенаправленно избавиться от набранного лишнего веса. «До поездки оставалось ровно 60 дней. Я просто сделал дефицит калорийности и 3-4 силовые тренировки в неделю, не прибавляя нагрузок, не включая кардио.

Каждый день я ел шоколадные батончики, пил виски, иногда ел пиццу и прочий фастфуд из хорошо всем известной сети. Часто ходил в кафе и рестораны, а также самостоятельно готовил ужин дома. Одним словом, я ел все, что хотел и в любое время суток, показывая на своем примере, что при этом можно улучшить качество тела", — пояснил специалист.

За 60 дней эксперимента Артем Тужиков скинул 10 кг, улучшил мышечные объемы и пропорции тела, при этом не заработал расстройств пищевого поведения (РПП). «Почему качество продуктов не повлияло на качество тела? О качестве продуктов знаете только вы. Организм же преобразует полученную пищу до той формы, которую может использовать.» — объяснил нутрициолог.