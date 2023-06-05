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Сегодня, 12:30

Фитнес-нутрициолог объяснила, сколько грецких орехов можно съесть за день

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Расколотые грецкие орехи.
Фото Freepik/racool-studio
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Нутрициолог клуба «Бионика Биохакинг Фитнес» Олеся Платонова-Губинская рассказала «СЭ», сколько грецких орехов можно съесть за день. По ее словам, на это влияет ряд факторов, таких как возраст, пол, вес, диета и уровень активности человека. «Обычно не рекомендуется употреблять более 30-40 г грецких орехов в день. Некоторым людям вовсе нельзя употреблять грецкие орехи, например, если есть аллергия на них, проблемы с желудком или печенью», — пояснила специалист.

Также Олеся Платонова-Губинская отметила, что грецкие орехи содержат высокое количество жирных кислот, поэтому в умеренном количестве их следует употреблять людям, которые соблюдают диету с низким содержанием жиров. «Если съесть слишком много грецких орехов, могут возникнуть желудочные боли, диарея, тошнота, рвота и даже аллергическая реакция. Кроме того, излишнее потребление грецких орехов способно привести к повышенному уровню холестерина в крови», — резюмировала фитнес-нутрициолог.

Ранее мы рассказывали, чем полезны и вредны грецкие орехи.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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