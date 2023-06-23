Фитнес-нутрициолог предупредила, какие продукты нельзя при варикозе

Фитнес-нутрициолог Олеся Платонова-Губинская рассказала «СЭ», какие продукты нельзя при варикозе. «При варикозной болезни категорически запрещено употреблять пищу, которая может вызвать застой крови и ухудшить кровообращение в венах», — пояснила специалист. По ее словам, в случае проблем с венами, лучше отказаться от жирной и обжаренной пищи, такой как картошка фри, жирные мясные блюда, сметана, майонез, маргарин и сливочное масло. «Они содержат насыщенные жиры, которые способствуют повышению уровня холестерина в крови и ухудшению состояния сосудов», — предупредила нутрициолог.

При варикозе могут быть опасны сладости, сахар и сладкие напитки, белые хлеб и булочки. Они способны привести к ожирению, что усугубит варикоз. Также стоит исключить из употребления избыток соли (усиливает отеки, ухудшает состояние вен), копчености (соли и консерванты ухудшают состояние вен), кофе, черный чай (сужают сосуды, ухудшают циркуляцию крови), алкоголь (расширяет кровеносные сосуды, нарушает кровообращение). «При варикозном расширении вен рекомендуется употреблять больше свежих овощей и фруктов. Жирные продукты лучше заменить на белковую пищу, такую как рыба, курица, тофу и бобы. И важно пить больше воды», — подытожила Олеся Платонова-Губинская.

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