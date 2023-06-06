Фитотерапевт назвала растения от атеросклероза и гипертонии

Фитотерапевт Светлана Ткаченко рассказала, какие лекарственные растения защитят от атеросклероза и гипертонии. «Многие травы, которые легко можно самостоятельно собрать и заготовить в наших широтах, чрезвычайно эффективно борются с образованием в сосудах бляшек», — пояснила специалист. Об этом сообщили на сайте издания «Кубанские новости».

Желающим очистить сосуды и нормализовать уровень холестерина Светлана Ткаченко порекомендовала пить сок алоэ, отвар клевера, календулы и петрушки. Последнюю можно добавлять в салат наряду с листьями одуванчика. По словам специалиста, подобная терапия эффективно очищает и укрепляет кровеносную систему. Также при повышенном холестерине полезны боярышник, гинкго билоба, диоскорея кавказская, шиповник, софора японская, корица, имбирь, ламинария, облепиха, черная смородина, кунжут, чеснок, малина.

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