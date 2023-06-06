Фитотерапевт назвала растения от атеросклероза и гипертонии

Сегодня, 15:30
Фитотерапевт Светлана Ткаченко рассказала, какие лекарственные растения защитят от атеросклероза и гипертонии. «Многие травы, которые легко можно самостоятельно собрать и заготовить в наших широтах, чрезвычайно эффективно борются с образованием в сосудах бляшек», — пояснила специалист. Об этом сообщили на сайте издания «Кубанские новости».
Желающим очистить сосуды и нормализовать уровень холестерина Светлана Ткаченко порекомендовала пить сок алоэ, отвар клевера, календулы и петрушки. Последнюю можно добавлять в салат наряду с листьями одуванчика. По словам специалиста, подобная терапия эффективно очищает и укрепляет кровеносную систему. Также при повышенном холестерине полезны боярышник, гинкго билоба, диоскорея кавказская, шиповник, софора японская, корица, имбирь, ламинария, облепиха, черная смородина, кунжут, чеснок, малина.
Ранее мы рассказывали, о чем сигнализирует повышенный холестерин.
У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!