Флеболог назвал напитки, которые вредны при варикозе

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Хирург-флеболог Армен Авакян рассказал «СЭ», какие напитки могут быть вредны при варикозе. «Крепкий чай, кофе, энергетические напитки, газировка — все они повышают кровяное давление, что негативно сказывается на всей работе сердечно-сосудистой системы и, в частности, венозной системы», — предупредил специалист.
Если вы попадаете в группу риска по заболеванию вен, утолять жажду Армен Авакян порекомендовал простой водой.
О продуктах, которые могут спровоцировать варикоз, читайте в полной версии материала в «СЭ».
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