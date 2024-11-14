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Флеболог рассказал, какие продукты провоцируют варикоз
Питание и еда

Сегодня, 20:05

1 мин.

Флеболог рассказал, какие продукты провоцируют варикоз

Мария Задорожная
Автор
Девушка сняла туфли
Фото bymuratdeniz, iStock
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Хирург-флеболог Армен Авакян в разговоре с «СЭ» отметил, что существует несколько групп продуктов, которые приводят к варикозу.

«Варикозное расширение вен — это широко распространенное заболевание. Оно может возникнуть в любом возрасте, и его появление зачастую связано с неправильным образом жизни и несбалансированным питанием», — сказал эксперт.

Медик подчеркнул, что чистый сахар, сладкие булочки, мед, изюм, печенье, арахисовое и шоколадное масло, сиропы, варенья и аналогичные продукты способствуют увеличению выработки инсулина. Повышение его уровня может негативно сказываться на обмене веществ. Все это, в конечном итоге, может стать фактором риска для развития варикоза.

Вместо вышеперечисленных продуктов доктор порекомендовал выбирать фрукты. Они содержат достаточное количество фруктозы, которая быстро усваивается организмом и не вызывает таких резких реакций, как указанные сладости.

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