Фудблогер поделилась рецептом полезного десерта на Хэллоуин
Питание и еда

26 октября, 19:15

1 мин.

Фудблогер поделилась рецептом полезного десерта на Хэллоуин

Мария Задорожная
Автор
Анна Дивинская
Биохимик, фудблогер, психолог по РПП
Пудинг на Хэллоуин
Фото colnihko, iStock

Эксклюзивно для «СЭ» фудблогер и биохимик Анна Дивинская рассказала, как приготовить необычный и полезный десерт на Хэллоуин. По ее словам, в этом блюде нет сахара, а на вкус оно мягкое, пряное и обволакивающее. Речь идет о кровавом пудинге из тыквы и семян чиа.

Для его приготовления понадобится 150 г тыквенного пюре, 200 мл кокосового молока, 2,5 ст.л. семян чиа, 1 ч. л. меда или сиропа топинамбура. Также для пряности нужно подготовить 1/2 ч.л. корицы и ваниль по вкусу. Для создания кровавого эффекта потребуется 100 г малины, 1 ч.л. лимоного сока, немного меда или стевии.

«Смешайте пюре, молоко и чиа, оставьте на 2 часа (или ночь). Малину прогрейте с лимоном, разомните, остудите. Выкладывайте в прозрачный стеклянный стакан слоями, сверху сделайте кровавую паутинку или добавьте тематические украшения», — отметила эксперт.

По словам Дивинской, этот пудинг насыщает белком, клетчаткой и бета-каротином. Семена чиа снабжают мозг омегой-3, а малина обеспечивает организм антиоксидантами.

Хэллоуин.Традиции празднования Хэллоуина в разных странах
Рецепты
