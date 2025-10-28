Фудблогер поделилась рецептом полезного печенья для детей

Совместная готовка с детьми — это не только приятное проведение досуга, но и эффективный способ расширить рацион малыша полезными продуктами. Когда ребенок участвует в процессе приготовления, он охотнее пробует новые блюда, даже если раньше отказывался от определенных фруктов или овощей. Эксклюзивно для «СЭ» фудблогер и биохимик Анна Дивинская поделилась рецептом полезного печенья, которое можно приготовить с ребенком.

Для его приготовления понадобятся:

овсяные хлопья — 150 г;

банан спелый — 1 шт. (120 г);

яблоко — 1 шт. (100 г);

растительное масло — 2 ст.л.;

корица — щепотка.

«Разомните банан вилкой вместе с ребенком. Малыши обожают это занятие. Натрите яблоко на терке, смешайте с банановым пюре. Добавьте овсяные хлопья, масло и корицу. Перемешайте до однородности. Тесто должно держать форму. Сформируйте небольшие лепешки, выложите на противень с пергаментом. Выпекайте при 180 градусах около 20 минут до золотистого цвета», — сказала эксперт.

К базовому рецепту также можно добавить 80 г тыквенного пюре (предварительно запеченной или отварной тыквы, измельченной в блендере). Тыква делает печенье более влажным и нежным.

«Тыква содержит жирорастворимые витамины, поэтому присутствие растительного масла в рецепте улучшает их усвоение. Она богата бета-каротином, который преобразуется в витамин А, необходимый для зрения и иммунитета. Клетчатка в составе тыквы улучшает пищеварение, а природные сахара придают выпечке сладость без избытка рафинированного сахара. При термической обработке тыква становится нежной и практически незаметной в тесте, сохраняя при этом свои питательные свойства», — добавила биохимик.

Еще Дивинская рекомендует чаще доверять малышу простые задачи: разминать банан, смешивать ингредиенты деревянной ложкой, сформировать печенье. Дети в возрасте от трех лет отлично справляются с этими операциями под присмотром взрослых. Важно также рассказывать о продуктах: какого цвета тыква, какая она на ощупь, как пахнет корица. Когда ребенок видит результат своего труда — румяное ароматное печенье — он испытывает гордость и с удовольствием пробует приготовленное. Так овощи или фрукты, которые раньше вызывали протест, становятся частью любимого лакомства.

Кроме того, совместная готовка формирует у детей здоровые пищевые привычки, учит осознанному отношению к еде и дарит теплые семейные воспоминания.