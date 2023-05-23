Гастроэнтеролог назвал две дешевые, но очень полезные каши

Врач-гастроэнтеролог, терапевт Андрей Парамонов в беседе с порталом «Дача» рассказал, что среди каш наиболее полезными можно считать перловку и необработанную овсянку. «Идеальная каша — грубое овсяное зерно, которое долго варится. Оно может быть на молоке. Также можно добавлять масло», — пояснил специалист. По его словам, не стоит класть в кашу сахар. Вместо него лучше положить фрукты или сухофрукты.

Также Андрей Парамонов отметил, что в отличие от более популярных рисовой и манной каш, через час-другой после которых вернется чувство голода, а сразу после употребления поднимется сахар, овсяная каша длительного приготовления и перловка насытят надолго.

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