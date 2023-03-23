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Сегодня, 20:05

Гастроэнтеролог назвала 3 причины начать регулярно пить шиповник

Ольга Стрельникова
Шиповник.
Фото Freepik/8photo
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Гастроэнтеролог, терапевт, гепатолог Александра Яковлева рассказала порталу «Доктор Питер» о полезных свойствах шиповника, которые особенно актуальны в сезон простуд и авитаминоза. Специалист отметила, что регулярное употребление шиповника улучшает работу сердечно-сосудистой системы и кровообращения, продлевает красоту и молодость, а также поддерживает иммунитет.

Шиповник — один из рекордсменов по количеству витамина C в составе, которого в нем даже больше, чем в лимонах. Эти плоды незаменимы при лечении простуд и ОРВИ. «Шиповник помогает подавлять действие вирусов и бактерий. Ингаляции с маслом шиповника и отвар ягод облегчают состояние при кашле и заложенности носа. Напитки на основе растения полезно использовать и просто для общей поддержки иммунитета, особенно в сезон простуд», — подчеркнула Александра Яковлева.

По словам врача, регулярное употребление отвара шиповника очистит сосуды от холестерина, укрепит сердечную мышцу, повысит уровень гемоглобина, нормализует кровоток, артериальное давление и в целом работу сердечно-сосудистой системы. Шиповник также имеет ярко выраженное антиоксидантное действие, благодаря которому восстанавливается липидный баланс кожи, она увлажняется, уменьшаются воспаления и пигментация, улучшается цвет лица, снижается выработка кожного сала и жирный блеск.

Ранее мы рассказывали, действительно ли витамин С лечит простуду.

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