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Сегодня, 14:30

Гастроэнтеролог назвала самый бесполезный метод похудения

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Девушка на диете.
Фото Freepik/freepik
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Врач-гастроэнтеролог ФНКЦ ФМБА России Ирина Шубина рассказала «СЭ», что самым бесполезным методом похудения считает голодание и низкокалорийное питание. «Удержать желаемый вес после голодания практически невозможно. После возвращения к привычному питанию сброшенные килограммы вернутся в двойном объеме, а недостаток питательных веществ спровоцирует авитаминоз», — предупредила врач.

По словам Ирины Шубиной, после голодания и низкокалорийного рациона человек становится более восприимчивым к инфекционным и вирусным заболеваниям, а для девушек жесткие ограничения в питании чреваты нарушениями работы репродуктивной системы, снижением фертильности, аменореей (длительным отсутствием менструации). «После таких диет наблюдается мышечная слабость и нарушения работы желудочно-кишечного тракта, эндокринные заболевания. Недоедание провоцирует замедление умственной деятельности, нарушение концентрации внимания, ухудшение памяти, снижение скорости восприятия и анализа информации», — подытожила врач последствия голодания.

Ранее мы рассказывали о самых опасных диетах.

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Диеты
Польза и вред
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