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Сегодня, 19:45

Гастроэнтеролог объяснил, почему не стоит греть молочные продукты

Ольга Стрельникова
Молочные продукты.
Фото Freepik/freepik
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Врач-диетолог, гастроэнтеролог Рустем Садыков рассказал «СЭ», что между свойствами горячей и холодной еды есть разница. Каждый из вариантов имеет свои преимущества. Но некоторые продукты приносят больше пользы, если их есть сырыми, а другие обязательно нужно обрабатывать термически.

Что касается молочных и кисломолочных продуктов, например, молока или йогурта, то их лучше есть не разогревая. «При термической обработке они теряют свои полезные свойства», — пояснил Рустем Садыков.

Почему нельзя есть очень горячую пищу, какие продукты обязательно разогревать, а какие лучше есть сырыми, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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