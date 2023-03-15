Гастроэнтеролог объяснил, почему не стоит греть молочные продукты

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Рустем Садыков рассказал «СЭ», что между свойствами горячей и холодной еды есть разница. Каждый из вариантов имеет свои преимущества. Но некоторые продукты приносят больше пользы, если их есть сырыми, а другие обязательно нужно обрабатывать термически.

Что касается молочных и кисломолочных продуктов, например, молока или йогурта, то их лучше есть не разогревая. «При термической обработке они теряют свои полезные свойства», — пояснил Рустем Садыков.

Почему нельзя есть очень горячую пищу, какие продукты обязательно разогревать, а какие лучше есть сырыми, читайте в полной версии материала в «СЭ».