Гастроэнтеролог объяснил, зачем организму нужны полезные жиры

В разговоре с «СЭ» врач-диетолог и гастроэнтеролог Рустем Садыков рассказал, зачем организму нужны полезные жиры.

По его словам, они играют ключевую роль в усвоении витаминов, таких как A, D, E и K. Без здоровых жиров организм человека не смог бы эффективно обрабатывать и использовать эти важные витамины.

Во-вторых, полезные жиры важны для функционирования мозга, который на 60% состоит из жиров. Поэтому их употребление необходимо для поддержания оптимального состояния мозга.

В-третьих, полезные жиры способствуют сохранению здоровья сердца. Мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты помогают снижать уровень плохого холестерина и, соответственно, уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, полезные жиры способствуют контролю веса. Несмотря на калорийность, они обеспечивают долгое чувство насыщения, превосходя по этому показателю углеводы и белки. Полезные жиры в рационе позволяют дольше ощущать сытость, что, в свою очередь, помогает избежать переедания и упрощает контроль над количеством потребляемой пищи.