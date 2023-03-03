0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 08:30

Гастроэнтеролог объяснила, чем могут быть вредны куриные яйца

Ольга Стрельникова
Сырое яйцо.
Фото Freepik/azerbaijan-stockers
Telegram Дзен

Врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич в беседе с порталом «Челябинск онлайн» рассказала, что главная опасность, которая может таиться в обычных куриных яйцах — вовсе не сальмонеллез. Он встречается не чаще, чем раз на 30 тысяч штук. При этом возбудитель инфекции находится на скорлупе. Достаточно проследить, чтобы она не попала в еду, или просто помыть куриные яйца теплой водой с мылом. «Если же скорлупа повреждена, то никакое мытье не поможет — инфицированным может оказаться и само яйцо», — предупредила врач.

Опасаться лишнего холестерина, по словам Галины Барташевич, тоже не стоит — чтобы яйца оказали холестериновый вред, нужно съесть их очень много. Чем этот продукт действительно может быть вреден — это белком авидином, который в организме связывается с биотином (витамином В7) и провоцирует его дефицит. «Если биотина будет недостаточно, возникнут судороги, мышечная дистония, проблемы с кожей и волосами. Витамин В7 помогает пациентам с сахарным диабетом и рассеянным склерозом. Он также необходим для энергии и метаболизма», — пояснила Галина Барташевич.

Гастроэнтеролог отметила, что авидин можно дезактивировать. При термической обработке он теряет свои опасные свойства. Поэтому единственным предостережением остается не употреблять яйца в сыром виде.

Ранее мы рассказывали, что будет с организмом, если есть яйца каждый день.

У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Польза и вред
Советы и рекомендации
2
0
Читайте также
ФСБ: в Брянской области на границе идет операция по уничтожению украинских диверсантов
Число жертв теракта в Брянской области выросло до двух
Лавров извинился перед Индией за балаган западных стран на встрече G20
В Харьковской области заявили о насильной эвакуации жителей Купянска
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Как с помощью Виньясы развить выносливость и гибкость тела. Видео
Йога и пресс: как прокачать мышцы живота. Видео
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эксперт рассказала, почему стоит включать в рацион булгур