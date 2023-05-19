Гастроэнтеролог объяснила, к чему приводят белковые диеты

19 мая, 23:05
Врач-гастроэнтеролог ФНКЦ ФМБА России Ирина Шубина рассказала «СЭ», к чему приводят белковые диеты. «Белковые диеты подразумевают, что меню должно состоять исключительно из белковых продуктов. Такой вариант похудения довольно популярен, в какой-то мере эффективен, но и очень вреден для здоровья», — пояснила специалист.
По словам Ирины Шубиной, рацион белковой диеты способен привести к нарушению углеводного обмена, спровоцировать повышенное газообразование и запоры. «Изменения происходят не только в системе пищеварения, но и в суставах, почках, повышается свертываемость крови, увеличивается вероятность возникновения тромбов», — резюмировала эксперт.
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