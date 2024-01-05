Гастроэнтеролог объяснила, почему нельзя лежать после еды

Врач-гастроэнтеролог, терапевт Наталья Булдакова не рекомендует лежать после еды, чтобы не спровоцировать нежелательные реакции со стороны пищеварительной системы. Об этом она сообщила в разговоре с «СЭ».

По ее словам, организму удобнее переваривать еду в вертикальном положении, а когда человек лежит, процесс пищеварения замедляется. Это может привести к вздутию, отрыжке или изжоге.

«Обычно рекомендуется подождать не менее 30 минут после еды, прежде чем ложиться. Однако если вы хотите отдохнуть полулежа, это время можно сократить», — объяснила эксперт.